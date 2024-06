Traficante aparece ao fundo da imagem, de camisa vermelha e arma na mão, durante operação na Penha - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Traficante aparece ao fundo da imagem, de camisa vermelha e arma na mão, durante operação na PenhaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 28/06/2024 07:01 | Atualizado 28/06/2024 11:46

Rio - Um intenso tiroteio durante uma operação nos complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte, deixou Sebastião José Alves da Silva, de 63 anos, e Wagner Barbosa Barros, 56, feridos na manhã desta sexta-feira (28). A Polícia Civil, por meio das delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), busca cumprir quatro mandados de prisão contra lideranças do tráfico de outros estados que se escondem na região.

fotogaleria

A ação conta com apoio da Polícia Militar. Segundo investigações, os alvos têm forte atuação nas guerras por disputa territorial e em crimes como roubos de veículos e de cargas. No início da manhã, os agentes se concentraram nas proximidades do Complexo do Alemão. Na ocasião, os integrantes da quadrilha que atua naquela região fizeram uso de drones para monitorar os policiais e viaturas, e dispararam contra as equipes, além de atear fogo em barricadas.

Em ambas comunidades, escolas e clínicas foram afetadas devido aos confrontos. No Complexo da Penha, uma loja pegou fogo e um carro foi incendiado na Rua Aimoré, para ser usado como barricada. No local, bombeiros controlaram o incêndio.

Em grande parte dos acessos a comunidade, carros queimados bloqueavam as vias. Na Rua Engenheiro Francisco Passos, conhecida como Rua do Valão, onde Sebastião foi baleado, um criminoso, de camisa vermelha, foi flagrado armado logo atrás da barricada.

Sebastião era morador da região e tinha ido em casa buscar pertences e café para a mulher, que o aguardava no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 6h, mas a vítima foi socorrida e encaminhada por populares a unidade antes da chegada dos militares.

Já Wagner foi baleado na perna. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o estado de saúde dos dois é estável. "A direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas informa que os pacientes deram entrada na unidade e foram atendidos pela equipe multidisciplinar. O hospital está à disposição dos familiares para esclarecer dúvidas", disse em nota.

Em imagens que circulam nas redes sociais foi possível ver o clima de guerra nas comunidades desde as primeiras horas do dia.

Veja vídeos:

IMAGENS DO CAVAIRÃO EFETUANDO DISPAROS PARA O COMPLEXO DA PENHA #penha #operaçao pic.twitter.com/ltOadhlNtI — Testemunho TV (@Testemunhopdc) June 28, 2024

Escolas e clínicas afetadas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, no Complexo da Penha, 16 unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais em curso. Já no Alemão, 21 escolas foram fechadas.

As Clínicas da Família Zilda Arns e Valter Felisbino de Souza, no Complexo do Alemão, mantêm o atendimento. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas na manhã desta sexta-feira (28). O mesmo acontece na Penha, com a Clínica da Família Felippe Cardoso.



Linhas de ônibus alteram itinerário

Devido a operação policial, as linhas de ônibus que circulam na Penha estão com desvio no itinerário. Confira as circulações que foram afetadas:



Linha 312 (Olaria x Candelária)

Linha 313 (Penha x Praça Tiradentes - via Vila Cruzeiro)

Linha 621 (Penha x Saens Pena - via Mangueira)

Linha 622 (Penha x Saens Pena - via Grajaú)

Linha 623(Penha x Saens Pena - via Túnel Noel Rosa)

Linha 625 (Olaria x Saens Pena)

Linha 628 (Penha x Nova América)

Linha 679 (Grotão x Méier)

Linha 721 (Cascadura x Vila Cruzeiro)