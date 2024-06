PM apreendeu 90 motos durante a madrugada - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 28/06/2024 09:16

Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (28), 90 motos em mais uma operação contra os ‘rolezinhos’ na cidade do Rio. Durante a madrugada, agentes realizaram ações de fiscalização em diversos pontos das zonas Norte, Sul e Oeste para coibir a "circulação planejada de grupos de motociclistas".

A ação contou com apoio da Secretaria de Ordem Pública (Seop). A pasta informou que realiza operações contra os ‘rolezinhos’ diariamente. Desde o início de maio, mais de 660 motos foram apreendidas na cidade e mais de 740 multas foram aplicadas.

No dia 8 de junho , 10 motos foram apreendidas e 54 motociclistas autuados, em uma operação mobilizada pela Polícia Militar, com apoio da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal (GM), em bairros da Zona Norte.A prática dos rolezinhos é feita por grandes grupos de motociclistas que costumam se reunir em datas marcadas pelas redes sociais, sempre no fim da noite e início da madrugada. No percurso, os envolvidos circulam pela cidade em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas e barulho.