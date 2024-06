Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga autoria e motivação do crime - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 28/06/2024 12:03

Rio - Um homem foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira (28), em Pilares, na Zona Norte. O corpo foi encontrado dentro de um carro na Rua Darcílio Coelho, altura do número 81. A identidade, no entanto, ainda é desconhecida.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, quando chegaram ao local, encontraram o homem já sem vida.

Militares do quartel do Corpo de Bombeiros do Méier foram chamados, por volta das 5h, para remover o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. A vítima tem aproximadamente 35 anos.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.