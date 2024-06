Frente fria vai aumentar nebulosidade no Rio - Arquivo/ Reginaldo Pimenta/O DIA

Publicado 28/06/2024 07:53 | Atualizado 28/06/2024 09:11

Rio - O fim de semana terá aumento de nebulosidade na cidade do Rio. A passagem de uma frente fria próximo do litoral no sábado (29) vai influenciar o tempo na capital. A temperatura também vai cair, com previsão de mínima de 16º e máxima de 23°C no domingo (30).

Esta sexta-feira (28) será de predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas em elevação, com mínima prevista de 17°C e máxima prevista de 33°C.

A partir de sábado, haverá aumento gradativo de nuvens com previsão de chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada a partir do período da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes. A máxima prevista é de 32°C e a mínima, 20°C.



No domingo (30) e na segunda-feira (1) a previsão para a cidade do Rio é de predomínio de céu encoberto com chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão moderados e as temperaturas apresentarão declínio.



Na terça-feira (2) haverá redução gradativa de nebulosidade ao longo do dia, com previsão de chuva fraca isolada até o período da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados.