Criminoso ameaçou vítimas durante assalto na Taquara, Zona Oeste do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 26/06/2024 16:33 | Atualizado 26/06/2024 16:43

Rio - Mãe e filho foram rendidos por dois criminosos e ameaçados de morte durante um roubo de carro na Taquara, Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira (25). O crime aconteceu por volta das 17h, na Estrada do Outeiro Santo, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Uma câmera de segurança captou o som das ameaças feitas por um dos criminosos envolvidos na ação. Veja o vídeo abaixo.



Nas imagens é possível ver que um dos bandidos se aproxima da mulher, que estava pegando bolsas no porta-malas do veículo, e diz: "Se tentar, vai morrer. Me dá a chave do carro. É 'polícia'? Seu marido é 'polícia'? Se tiver polícia, vai morrer". A criança fica no canto, observando a cena. O rosto do assaltante fica o tempo todo escondido com o capuz do casaco. O segundo criminoso dá cobertura ao comparsa e não esconde o rosto.



Após o criminoso entrar no veículo, a mulher ainda precisa mostrar onde está a chave. Os bandidos fecham as portas do veículo e saem de ré da rua. A vítima, então, bate no portão e avisa ao marido, aos prantos, que foi assaltada. Toda a ação dura cerca de um minuto.

Veja o vídeo: