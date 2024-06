A fotografia que será presenteada ao presidente Lula - Divulgação / Seeduc-RJ

A fotografia que será presenteada ao presidente LulaDivulgação / Seeduc-RJ

Publicado 26/06/2024 14:37 | Atualizado 26/06/2024 16:28

Rio - A fotografia tirada pelo aluno Renato Aquino, do Colégio Estadual Castelnuovo, no Arpoador, Zona Sul do Rio, foi selecionada entre todas as fotos de cursos do Senai no país para ser dada de presente ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O jovem de 17 anos apresentou o material na "Expocria", um evento da escola para celebrar a cultura jovem, negra e de favela.

fotogaleria

"Quero expressar minha profunda gratidão por terem escolhido minha foto. Essa imagem não é somente a perspectiva do que vejo através das minhas lentes, mas a tradução do que é ser um cria de favela. Ser cria é potência, força, talento, inteligência, criatividade, inovação, cultura, arte e beleza", afirmou Renato, que é de Pavão-Pavãozinho/Cantagalo.

O adolescente destacou que gosta de retratar o cotidiano das pessoas, em especial as que vivem a mesma realidade que ele. "Este presente é só o primeiro passo da minha jornada, do meu sonho, que é inspirar outros fotógrafos e fotógrafas da favela a investirem em projetos que possam mudar suas vidas", disse. O registro foi entregue à ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O diretor Eduardo Tavares falou sobre a iniciativa da exposição. "A gente tem aqui, no contraturno escolar, o curso FIC Senai/Firjan/Seeduc para os nossos alunos do regular. Como resultado desta ação, montamos uma feira empreendedora, onde eles apresentaram as ideias e os trabalhos realizados, incluindo as fotos do Renato. Então, foi feito um levantamento das fotos dos estudantes de todo o país, incluindo o próprio Ensino Médio do Senai, e a foto do Renato foi escolhida", explicou.