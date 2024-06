O incêndio provocou a interdição do túnel nos dois sentidos - Divulgação

Publicado 27/06/2024 06:42 | Atualizado 27/06/2024 07:04

Rio - Uma tentativa de furto de cabos provocou um incêndio no Túnel Santa Bárbara, no sentido Centro do Rio, no fim da noite desta quarta-feira (27). O local chegou a ficar interditado por cerca de 40 minutos. Segundo testemunhas, um homem em situação de rua recebeu um choque elétrico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 23h30 e o fogo foi controlado às 00h10. A corporação não registrou feridos. Apesar disso, imagens mostram o suspeito caído no chão sendo socorrido por moradores da região.



A Light informou que as equipes foram ao local e fizeram a manutenção necessária na rede. Não houve clientes com serviços interrompidos.



Segundo o Centro de Operações Rio, o incêndio provocou a interdição total do túnel nos dois sentidos. O acesso foi liberado ao fim do trabalho dos bombeiros.