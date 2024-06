PM reformado foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Reprodução

Publicado 28/06/2024 15:38 | Atualizado 28/06/2024 16:16

Rio - Um policial militar reformado, de 63 anos, foi preso, nesta quinta-feira (27), por suspeita de exploração sexual de adolescentes e corrupção de menores, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. De acordo com investigações, o homem aliciava jovens para marcar encontro com meninas em busca de assistir as relações sexuais e satisfazê-lo.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo. Contra o PM, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal do município, pelos crimes de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente e corrupção de menores.

A investigação apontou que o agente ficava nos arredores da Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, para se aproximar de adolescentes do sexo masculino para que estes marcassem encontro sexuais com meninas, sempre com o objetivo de se satisfazer.

A especializada identificou que, após pagar um adolescente, o PM reuniu um grupo de menores de idade, mais precisamente dois casais, em um apartamento alugado, para que os jovens realizassem relações sexuais dentro de um quarto, sempre na presença do acusado, que assistia o sexo.

Segundo a Deam, há indícios de que o homem também tenha praticado ato libidinoso com alguma das adolescentes.



O criminoso não ofereceu resistência à prisão e já foi encaminhado para o sistema prisional.