Caso aconteceu na Avenida Professor Manoel de Abreu, no Maracanã - Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/06/2024 10:48 | Atualizado 29/06/2024 11:17

Rio - Um ataque a tiros contra um carro terminou com um casal ferido no fim da noite desta sexta-feira (28), na Avenida Professor Manoel de Abreu, no Maracanã, na Zona Norte.

De acordo com informações preliminares, um segundo veículo emparelhou com o carro das vítimas. Em seguida, bandidos dispararam pelo menos menos 20 vezes contra a dupla, antes de fugirem. O caso aconteceu por volta das 22h, deixando moradores e motoristas que passavam pelo local aterrorizados.

Em nota, a Polícia Militar informou que os feridos foram socorridos por terceiros e levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. "Equipes do 6° BPM (Tijuca) estiveram na unidade de saúde e também isolaram a área onde o carro foi deixado", ressaltou a corporação.

Além das muitas marcas de tiros, o veículo ficou com vestígios de sangue. As vítimas não tiveram as identidades reveladas. A ocorrência é investigada por agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira).

Procurada, a Polícia Civil explicou que a perícia foi realizada no local e que os agentes estão em busca de imagens de câmeras de segurança. "Outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", afirma a nota divulgada à imprensa.

O estado de saúde dos feridos também não foi divulgado.