Armas apreendidas com a suspeita no terminal de embarque da rodoviáriaDivulgação

Publicado 01/07/2024 15:15

Rio - Policiais militares prenderam, na manhã desta segunda-feira (1), uma mulher com dois fuzis, munições e carregadores na Rodoviária Novo Rio, no Centro do município. O material estava escondido na bagagem da suspeita, no terminal de embarque.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) desconfiaram da mulher porque ela demonstrou nervosismo ao ver os policiais e tentou fugir de uma possível abordagem. Com isso, os militares pediram para que ela os acompanhasse até uma sala onde foi realizada a revista.

No interior da mala, a equipe encontrou dois fuzis modelo AR 9mm, dois carregadores alongados, quatro carregadores curtos e 43 munições. A suspeita afirmou que havia pegado a mala com uma pessoa no Centro do Rio e que o armamento seria entregue no município de Manhuaçu, em Minas Gerais. Ela foi detida em flagrante e encaminhada à 4ª DP (Praça da República).