Sepultamento do Alex Santos Fernandes aconteceu no Cemitério de IrajáPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 03/07/2024 16:05 | Atualizado 03/07/2024 16:17

Rio - Alex Santos Fernandes, de 40 anos, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (3) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte. O técnico realizava um serviço de manutenção no elevador de um prédio na Rua Barão de Ipanema, em Copacabana, no momento em que o equipamento despencou. Ele deixa mulher e dois filhos.

De acordo com o porteiro do edifício, que preferiu não se identificar, o técnico foi verificar um barulho estranho do aparelho que os moradores haviam relatado.

Ainda de acordo com o funcionário do prédio, o impacto foi tão forte que a porta do elevador do térreo se abriu e o porteiro foi jogado para trás, sendo atingido por estilhaços. O funcionário do prédio, no entanto, não se feriu.

"Fui ver se o rapaz estava bem e, quando abri a porta, me desesperei com a cena. O elevador todo destruído e o técnico [Alex] deitado no chão sangrando. Gritei por ele e nada dele responder. Com o barulho, um outro rapaz, que faz obra no prédio ao lado, ouviu e veio me ajudar. Ele chamou os bombeiros, que foram rápidos, chegaram em cerca de 10 minutos. Mas logo viram que o rapaz já estava sem vida", completou o porteiro, que prestou depoimento à Polícia Civil na terça-feira.

Alex era funcionário da empresa Multelev Elevadores e os equipamentos recebem manutenção e limpeza constantemente, pelo menos uma vez por mês. "Sempre que tem algum problema eles atendem rápido e vêm resolver logo, como foi o caso agora. Os cabos e peças do elevador são novos, foram trocados recentemente", explicou.

O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema), que investiga a causa do acidente. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "diligências estão em andamento para apurar todos os fatos."