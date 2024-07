Os ataques foram feitos por um perfil anônimo - Divulgação

Publicado 03/07/2024 16:10 | Atualizado 03/07/2024 16:46

Rio - Ex-secretária municipal da Mulher, Joyce Trindade foi até à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática na terça-feira (2) para denunciar que ela e mais de 10 mulheres ligadas à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Rio de Janeiro estão sofrendo ameaças nas redes sociais.

Segundo a denúncia, os ataques foram feitos por um perfil anônimo e organizado por homens presos após a aplicação da Lei Maria da Penha, que prevê o enfrentamento à violência contra a mulher.

De acordo com a advogada que está acompanhando o caso, Daniele Martins, os crimes cometidos são de injúria, importunação sexual, racismo e violência política de gênero, além de condutas que difundem conteúdo misógino a fim de propagar ódio e aversão a mulheres.

"Estamos tomando todas as medidas jurídicas cabíveis junto às autoridades policiais a fim de coibir novos ataques. Esta é mais uma tentativa de enfraquecer e desestimular a participação da mulher no espaço público e político. Sabemos que todas as mulheres atacadas (promotoras, advogadas, psicólogas, coordenadoras, policiais penais, etc...) estão diretamente ligadas ao trabalho de enfrentamento à violência doméstica e de gênero na cidade", explicou a advogada.

Joyce Trindade destacou os tipos de ameaças que estão enfrentando: "Tivemos ataques racistas e até ameaças de estupro, situações que expõem a nossa segurança, nosso trabalho e a nossa integridade física. Nós trabalhamos diretamente com mulheres que denunciam situações de violência através da Lei Maria da Penha. Estes ataques foram realizados no mesmo dia e pela mesma conta. O agressor mapeou as principais lideranças e órgãos atuantes para premeditar as ações".