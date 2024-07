Biblioteca Machado de Assis - Alexandre Barros

Publicado 03/07/2024

Rio - O Sesc Botafogo reinaugurou, nesta terça-feira (2), a Biblioteca Machado de Assis, primeira unidade da instituição no bairro da Zona Sul do Rio. A obra, em parceria com a Prefeitura do Rio, trouxe modernização e um acervo renovado, que já conta com 5 mil livros disponíveis para consulta e empréstimos.

Para melhorar a experiência dos visitantes, três novas salas multiuso e um espaço ACT, focando em arte, ciência e tecnologia, estão em fase final de construção. Com computadores, impressoras 3D e equipamentos de fabricação digital, o espaço impulsiona a cultura maker, que incentiva os estudantes a criarem com suas próprias mãos, e a divulgação científica. O auditório, a sala com computadores e o espaço infanto-juvenil já estão abertos.

Localizada na Rua Farani, 53, na ligação entre os bairros de Botafogo, Laranjeiras e Flamengo, a Biblioteca Machado de Assis foi criada em 1956 e ocupa uma antiga residência em estilo neoclássico construída pela família Castro Maya em 1929. Em 1996, o imóvel foi ampliado com a construção do anexo, que incluiu o auditório e o salão de referência. Fechada para obras desde 2020, o local agora reabre as portas para estudo individual ou em grupo, assistência e orientação à pesquisa, e uma variedade de eventos culturais como apresentações, oficinas e debates.

No mês de abril, outra biblioteca também foi transformada em unidade Sesc, desta vez na Ilha do Governador, na Zona Norte. Após a recuperação da infraestrutura e do novo acervo com 7 mil obras, a biblioteca, ícone histórico e cultural da área, vem proporcionando à comunidade uma programação contínua e gratuita de narração de histórias e exibição de filmes com o CineSesc. No próximo sábado (06), das 10h às 18h, ocorrerá o primeiro arraiá da unidade. A entrada é franca.