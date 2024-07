Funcionários da Seop fazem demolição manual no prédio de sete andares - Divulgação/Seop

Funcionários da Seop fazem demolição manual no prédio de sete andaresDivulgação/Seop

Publicado 04/07/2024 08:25 | Atualizado 04/07/2024 08:33

Rio - A demolição de um prédio de sete andares foi retomada, nesta quinta-feira (4), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Mesmo sem autorização, os responsáveis pela obra reconstruíram muros que já tinham sido destruídos em uma operação anterior. Com isso, estima-se um prejuízo de R$ 13 milhões aos proprietários.



A ação é realizada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e pelo Ministério Público do Rio, por meio do Grupo de Atuação Especializada Contra o Crime Organizado (Gaeco), em um edifício localizado na Rua Flávio de Aquino, próximo ao Terreirão, área que sofre forte influência do crime organizado.