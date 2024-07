PM apreendeu duas armas, munições e celulares com os suspeitos - Divulgação/Polícia Militar

PM apreendeu duas armas, munições e celulares com os suspeitosDivulgação/Polícia Militar

Publicado 05/07/2024 07:11 | Atualizado 05/07/2024 09:34

Rio - Uma perseguição policial deixou dois suspeitos mortos, na noite desta quinta-feira (4), na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Policiais militares e criminosos trocaram tiros nas proximidades da Linha Vermelha e um terceiro bandido ficou ferido. Na ação, as equipes apreenderam duas armas.

Segundo a Polícia Militar, o 15ºBPM (Duque de Caxias) foi acionado para uma ocorrência de lesão corporal na Rodovia Washington Luiz, onde agentes foram informados sobre um carro que estaria praticando assaltos na região da Vila São Luís. Nas buscas, os PMs identificaram um veículo que estaria envolvido nos crimes e realizaram uma abordagem, mas os ocupantes não respeitaram a ordem de parada. Um cerco foi montado e, ao chegarem nas proximidades da Linha Vermelha, as equipes foram alvos de tiros e houve confronto.

Ainda de acordo com a PM, após os disparos, os agentes encontraram três homens feridos e um, ainda não identifcado, morreu ainda no local. Os outros dois foram encaminhados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, mas um deles não resistiu aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos uma pistola, um revólver, cinco munições e dois celulares. A ocorrência foi registrada na 59ª DP (Duque de Caxias).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, os dois feridos foram levados para o hospital pelo Corpo de Bombeiros. Christopher Robson Azevedo de Oliveira, de 21 anos, deu entrada às 21h07, já sem vida, e o registro do óbito foi feito na 60ª DP (Campos Elíseos). Já Marcos Grabriel Sousa de Oliveira, 23, chegou às 21h14, baleado no braço e ombro direito, com escoriações no couro cabeludo, lúcido, orientado e estável. Ele passou por avaliação multidisciplinar e exames de imagens, mas não foram constatadas fraturas. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.