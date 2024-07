Homem foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes - Reprodução

Rio - Um homem foi preso em flagrante após tentar queimar e matar a companheira, na noite de quarta-feira (3), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A vítima havia sido agredida com socos e tapas no mesmo dia.

O crime aconteceu no bairro da Lapa. Segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos, a vítima procurou a delegacia para dizer que o companheiro ateou fogo no colchão onde ela dormia e ficou a segurando na cama enquanto as chamas se alastravam.

A denunciante contou que escapou após morder o agressor. Logo depois, o homem arremessou o colchão em chamas na direção da mulher, causando queimaduras no pé esquerdo da vítima. O criminoso fugiu do local.

Ainda de acordo com a denúncia, antes dessa tentativa de feminicídio, o homem já havia agredido a mulher. A vítima destacou que o companheiro chegou bêbado em casa, na madrugada de quarta-feira (3), e agrediu ela com tapas, socos e empurrões depois de uma discussão. A mulher não se queixou esperando que ele se acalmasse e ambos foram dormir. Para a denunciante, o companheiro sempre foi uma pessoa agressiva.

O suspeito foi localizado na casa de sua mãe, no bairro Parque Rosário. Ele foi conduzido à Deam e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.