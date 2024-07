Lotérica no bairro da Abolição onde saiu o prêmio milionário - Renan Areias

Lotérica no bairro da Abolição onde saiu o prêmio milionárioRenan Areias

Publicado 05/07/2024 17:59 | Atualizado 05/07/2024 18:28

Rio - "Quem é o ganhador? Não sou eu". Essa foi a brincadeira mais feita pelos clientes que estiveram nesta sexta-feira (5) na casa lotérica Sortele, na Abolição, Zona Norte do Rio, onde foi feita um das apostas premiadas do concurso 2.745 da Mega-Sena. A aposta simples dividiu o prêmio de R$ 162 milhões com outras duas apostas do Rio Grande do Sul.



"É um valor que a gente não consegue nem imaginar. Dinheiro para ter e não conseguir gastar em uma vida inteira. Duvido muito que quem ganhou vá dar as caras por aqui. Vai sumir", comentou o aposentado Amaro Silva, de 63 anos, que foi à lotérica nesta sexta-feira (5) e disse ter feito uma aposta com pelo menos quatro dos números sorteados.



"Eu fiz, não sei onde ficou, acabei não conseguindo jogar, mas tá tudo bem. Vão dizer que é mentira", brincou o aposentado.

Lotérica na Abolição onde saiu o prêmio de 54 milhões, nesta sexta-feira (05). Renan Areias/Agência O Dia



Morador do bairro, Irapuan Mendes Santa Cruz, de 70 anos, disse que espera que o raio caia duas vezes no mesmo lugar e que ele seja o próximo vencedor. "Eu tenho sempre alguns números que jogo. Aniversário do filho e outras datas marcantes. Já até ganhei uma grana boa uma vez na dupla-sena, mas foi há mais de 30 anos", comentou.



Gilmar Correia, de 61 anos, aposta na Mega-Sena pelo menos duas vezes no mês, sempre com os mesmo números. "Uma sequência repetindo as dezenas que costumo fazer e a outra com números aleatórios. Tem que acreditar. Uma hora sai", disse.



Responsável pela lotérica na Abolição, José Antônio, espera um aumento no número de clientes após o anúncio do prêmio. "As pessoas ficam mais confiantes", disse.



Antônio conta ainda que a aposta milionária foi feita horas antes do anúncio das dezenas no concurso desta quinta-feira (4). Segundo ele, essa foi única vez que a lotérica deu um prêmio tão alto de uma só vez. A unidade funciona no mesmo local, na Avenida Dom Helder Câmara, desde 1990. Morador do bairro, Irapuan Mendes Santa Cruz, de 70 anos, disse que espera que o raio caia duas vezes no mesmo lugar e que ele seja o próximo vencedor. "Eu tenho sempre alguns números que jogo. Aniversário do filho e outras datas marcantes. Já até ganhei uma grana boa uma vez na dupla-sena, mas foi há mais de 30 anos", comentou.Gilmar Correia, de 61 anos, aposta na Mega-Sena pelo menos duas vezes no mês, sempre com os mesmo números. "Uma sequência repetindo as dezenas que costumo fazer e a outra com números aleatórios. Tem que acreditar. Uma hora sai", disse.Responsável pela lotérica na Abolição, José Antônio, espera um aumento no número de clientes após o anúncio do prêmio. "As pessoas ficam mais confiantes", disse.Antônio conta ainda que a aposta milionária foi feita horas antes do anúncio das dezenas no concurso desta quinta-feira (4). Segundo ele, essa foi única vez que a lotérica deu um prêmio tão alto de uma só vez. A unidade funciona no mesmo local, na Avenida Dom Helder Câmara, desde 1990.