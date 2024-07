Réplica de pistola, oito celulares e carteira de vítima foram apreendidos com os criminosos - Reprodução / Segov

Publicado 05/07/2024 17:25

Rio - Um homem foi preso e um adolescente apreendido em flagrante, na manhã desta sexta-feira (05), por furtarem passageiros de um ônibus no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ambos já possuíam registros de antecedentes criminais, sendo que contra um deles havia um mandado de prisão em aberto por roubo.

Robert Santos, de 20 anos, e C.H.L.S, de 17, foram detidos por agentes do Segurança Presente, em ação conjunta com policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), após passageiros de ônibus da linha Integrada 9 (Piabas x Rio Sul) denunciarem a ação dos bandidos.

Segundo informações do Segurança Presente, a dupla desembarcou na altura da Avenida Guignard e tentou fugir, mas foram alcançados pelos policiais em um terreno baldio próximo à Avenida das Américas, uma das principais do bairro.

Com eles, foi apreendido uma réplica de pistola, além de oito celulares e uma carteira com documentos de uma das vítimas.

Ainda de acordo com o Segurança Presente, Robert já havia sido preso outras vezes. Em janeiro de 2021, ele foi detido por posse e uso de drogas. Já em agosto do mesmo ano, foi preso novamente por roubo com faca na orla do Recreio.





Mais de 10 vítimas do furto foram identificadas, sendo que oito delas compareceram à delegacia para prestarem depoimento. Segundo a polícia, todas elas recuperaram seus pertences. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por um crime cometido em setembro de 2023, quando Robert roubou uma farmácia e esfaqueou um funcionário , também no Recreio dos Bandeirantes.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhado para a central de flagrantes da 16ª DP (Barra da Tijuca).