Publicado 05/07/2024 19:05

Rio - Mais de 100 celulares que estavam sendo vendidos sem nota fiscal na Feira da Pavuna, na Zona Norte, nesta sexta-feira (5), foram apreendidos. Durante a ação conjunta das polícias Civil e Militar, os agentes prenderam em flagrante Erivelton de Melo e Ruan Santos, que estavam com dois celulares roubados.

De acordo com a Polícia Civil, a 39ª DP (Pavuna) tem monitorado regularmente barracas na Feira da Pavuna. Com isso, os policiais rastrearam um celular que havia sido roubado em São João de Meriti e o encontraram no polo comercial. Além desse aparelho, os agentes localizaram um outro na posse dos dois suspeitos que também havia sido registrado como produto de roubo em uma ocorrência.

Na barraca, os agentes ainda encontraram outros 109 celulares que estavam sendo vendidos sem a nota fiscal. Durante a operação, os policiais prenderam um homem alvo de um mandado de prisão por roubo. Os três foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.