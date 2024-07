Mergulhão promete desafogar a Avenida Cesário de Melo, no Centro de Campo Grande - Divulgação/Rafael Tarcione-Prefeitura do Rio

Publicado 05/07/2024 20:05 | Atualizado 05/07/2024 20:14

Rio - O mergulhão da Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste, foi inaugurado, nesta sexta-feira (5). Parte do projeto chamado de Anel Viário de Campo Grande, da Prefeitura do Rio, a estrutura tem mais de 400 metros de extensão e foi construída com o objetivo de reduzir o trânsito no cruzamento da via com a Estrada Monteiro, além de desafogar a Rua Professor Castilho.

Com a inauguração, os motoristas que tentam chegar à Avenida Brasil pela Estrada Monteiro deixam de ter que fazer o contorno da Praça Francisco Barbosa. Agora, os veículos seguem pelo mergulhão e acessam o Viaduto Alim Pedro sem afetar o fluxo de veículos da Avenida Cesário de Melo.

"Campo Grande é um bairro com uma importância econômica enorme para a cidade. Essa é a primeira de muitas intervenções que já estão acontecendo e que vão acontecer. Isso valoriza o comércio, a indústria que tem aqui, o setor de serviços", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Antes da inauguração do mergulhão, o bairro da Zona Oeste já havia recebido outras obras, entre elas a requalificação da Rua Artur Rios, que ganhou uma nova rotatória.

Segundo a prefeitura, estão previstas outras obras de melhoria, como o túnel de 600 metros e duas galerias sob o Morro Luiz Bom, que será ligação expressa entre a Estrada da Caroba e a Estrada da Posse. "As obras do túnel seguem avançando, e a requalificação da Estrada da Caroba está em fase de conclusão", informa a nota da prefeitura.

A expectativa da prefeitura é que as obras de tráfego reduzam o tempo de deslocamento na região central de Campo Grande pela metade, além de facilitar a circulação pelo bairro. Todas as etapas do projeto tem investimento previsto de R$ 286 milhões e incluem ainda dois quilômetros de ciclovia.