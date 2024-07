Caso foi registrado na 29ª DP (Madureira) - Divulgação / PCERJ

Publicado 05/07/2024 19:52 | Atualizado 05/07/2024 19:56

Rio - Uma mulher trans foi presa em flagrante, na tarde desta sexta-feira (5), por importunar sexualmente uma mulher cis em um trem, em Madureira, na Zona Norte do Rio. É o segundo caso de assédio ocorrido em coletivos na cidade em 24h.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para a estação da SuperVia de Madureira para verificar a ocorrência. A mulher trans teria apalpado a vítima dentro de um vagão. Após isso, ela e a vítima desceram da composição e foram para a estação.

Ambas foram conduzidas para a 29ª DP (Madureira). A Polícia Civil informou que a vítima e testemunhas foram ouvidas. Após os depoimentos, a autora foi presa em flagrante pelo crime de importunação sexual.

Procurada, a SuperVia destacou que faz constantes campanhas de conscientização sobre assédio em suas estações e trens. Além disso, os funcionários são treinados para dar o pronto atendimento à vítima e acionar a polícia, como ocorreu no episódio desta sexta-feira (5).

Assédio em ônibus

Nesta quinta-feira (4), uma jovem, de 22 anos, denunciou ter sofrido assédio dentro de um ônibus da linha 232 (Lins x Castelo). A vítima gravou um homem se masturbando e olhando para ela.

A gravação mostra o suspeito fazendo movimentos dentro das calças no banco atrás de onde a vítima estava sentada. Segundo o relato da jovem, o autor do assédio a olhava antes mesmo de sentar no local. Ele teria ejaculado e deixado o veículo logo depois.

O caso foi registrado na 23ª DP (Méier) e encaminhado para a 26ª DP (Todos os Santos). De acordo com a Polícia Civil, imagens do coletivo serão solicitadas e demais diligências serão realizadas para esclarecer todos os fatos.