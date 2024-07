Trio de jovens invade cabine de comando e ’brinca’ com buzina de trem da SuperVia - Reprodução / Redes Sociais

Trio de jovens invade cabine de comando e ’brinca’ com buzina de trem da SuperViaReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/07/2024 16:53 | Atualizado 05/07/2024 17:09

Rio - Três jovens invadiram a cabine de controle e 'brincaram' com a buzina de um trem em movimento da SuperVia. Gravada pelo trio, a ação viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (5).

fotogaleria

Pelas imagens, é possível observar um dos jovens sentado no lugar do maquinista, enquanto outro estava em pé. O terceiro, mais incentivador do grupo, andava pela cabine, sentava e até tocava a buzina do trem. Com o trem em movimento, ele ainda coloca a cabeça para fora da porta, que aparece aberta no vídeo.

Em nota enviada ao DIA, a SuperVia informou que os jovens estavam na cabine oposta a do maquinista que operava a viagem e lamentou "casos como esses que podem colocar a vida de diversas pessoas em risco".

"Houve um vandalismo da cabine oposta a do maquinista que operava a viagem. Ou seja, os vândalos estavam na outra extremidade do trem. Assim que foi percebida a ação, a equipe de segurança foi acionada. A SuperVia está apurando o caso, inclusive com assessoria jurídica, por se tratar de uma grave violação das normas exigidas dentro de um transporte público", informou a concessionária.



Segundo a concessionária, que diariamente sofre atos de vandalismo, como a destruição de portas e janelas e a invasão de cabines, somente até maio, houve um aumento de 650% em ocorrências do gênero.