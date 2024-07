Ronnie Lessa confessou ter atirado em Marielle e Anderson - Divulgação/ MPRJ

Publicado 05/07/2024 17:08

Rio - A defesa de Ronnie Lessa pediu para que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a decisão que determinou o monitoramento de áudio e vídeo durante as visitas do advogado ao réu na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O ex-policial militar é réu confesso pela execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Em documento assinado na terça-feira (2), o advogado Saulo Carvalho argumentou que a medida do ministro parece violar o direito da defesa de se comunicar com seus clientes de maneira pessoal e reservada. Além disso, ressaltou que Lessa fechou um acordo de delação premiada.

"Fiz esse pedido de reconsideração tão somente a parte em que o ministro determina que sejam monitoradas no parlatório as conversas por áudio e vídeo entre cliente e o advogado. Ao que parece, há uma violação da prerrogativa do advogado, que é o direito de conversar reservadamente com seu cliente. Entendo que, dessa forma, deve haver uma violação a esse direito de defesa", explicou Saulo ao DIA.