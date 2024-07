Prisões foram realizadas por agentes da 94ª DP (Piraí) - Reprodução

Publicado 05/07/2024 15:42 | Atualizado 05/07/2024 16:21

Rio - A Polícia Civil prendeu seis integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos em Piraí, no Sul Fluminense. O grupo oferecia produtos de saúde caros, incluindo um purificador de água que evitaria o câncer, e aconselhava às vítimas a fazer um empréstimo para concluir o pagamento.

Segundo as investigações da 94ª DP (Piraí), além do purificador de água contra o câncer, os suspeitos ainda vendiam uma pulseira que teria propriedades medicinais e um creme massageador que acabaria com dores. Os produtos eram oferecidos por R$ 3 mil em agências bancárias da cidade.

Como se tratava de uma compra cara, o grupo apresentava uma proposta de empréstimo para as vítimas pagarem pelos objetos. Depois disso, os estelionatários enviavam um contrato e, com o dinheiro depositado na conta dos idosos, eles eram convencidos a pagar pela compra.

Os suspeitos ainda utilizavam uniformes com o nome de uma empresa que não existente para enganar os idosos.

Nesta quarta-feira (3), os policiais receberam uma denúncia dizendo que uma mulher estaria sendo vítima do golpe dentro de uma agência. Os agentes foram até o banco e encontraram, do lado de fora, um casal que aguardava que o cartão da vítima fosse desbloqueado para os produtos serem pagos.

Na agência, a vítima descobriu que existiam empréstimos realizados em seu nome. Ela negou dizendo que recebia um salário mínimo por mês e não concordaria em assumir uma dívida como essa.

O casal que aguardava a idosa fora do banco foi preso em flagrante. Após mais buscas, as equipes da 94ª DP (Piraí) localizaram outros quatro suspeitos de integrarem a quadrilha. Com eles foram apreendidos papéis com anotações e contratos que evidenciavam outras ações parecidas.

Os presos foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pelo crime de estelionato.