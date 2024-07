Jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 5 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 5Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 05/07/2024 14:31 | Atualizado 05/07/2024 17:00

Rio - Uma aposta feita em uma casa lotérica na Avenida Dom Helder Câmara, no bairro da Abolição, Zona Norte do Rio, faturou uma das três apostas vencedoras do concurso 2.745 da Mega-Sena, que pagou R$ 162,7 milhões. Cada sortudo receberá a bolada de R$ 54,2 milhões.

As seis dezenas que garantiram o prêmio - jogo feito por apenas R$ 5 em uma aposta simples - foram 02, 05, 07, 11, 52, 57. Os outros dois vencedores do sorteio saíram de Garibaldi e de Planalto, ambas cidades do Rio Grande do Sul.



A informação de que um dos prêmios teria saído para aposta feita no bairro da Zona Norte gerou comentários nas redes sociais: "Inacreditável a Mega-Sena ter saído para a Abolição", brincou um usuário do "X", antigo Twitter.



A quina teve 317 bilhetes premiados. Cada um dos vencedores receberá o total de R$ 22.892,78. Já a quadra, teve 14.270 jogos sorteados com valor de premiação em R$ 726,50.