Yago Macedo e Daniel Davi são considerados foragidos por suspeita de atirar em frentistaDivulgação

Publicado 05/07/2024 17:02 | Atualizado 05/07/2024 17:07

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, na tarde desta sexta-feira (5), pedindo informações sobre os suspeitos de tentar matar a tiros o frentista Igor Figueiredo Fernandes, de 24 anos, em um posto de combustível de São Gonçalo , na Região Metropolitana. Yago Lima Macedo, de 23, e Daniel Davi Jerônimo da Silva, conhecido como Bigode, de 43, são considerados foragidos.

O crime aconteceu na madrugada do sábado passado (29) na Avenida José Mendonça de Campos, no bairro Colubandê. O frentista foi baleado nos dois joelhos, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde passou por uma cirurgia. Ao DIA, um familiar disse que o osso de um dos joelhos se dividiu em várias partes, havendo a necessidade de inserção de uma prótese. Igor recebeu alta na segunda-feira (1º).

Segundo as investigações da 74ª DP (Alcântara), um casal chegou no posto em um veículo Jeep Renegade e ficou consumindo bebidas alcoólicas na loja de conveniência do espaço. Por volta das 2h, um dos suspeitos foi abastecer o carro com GNV, mas apenas ele desceu. O frentista, seguindo os protocolos de segurança da empresa, pediu para que a mulher desembarcasse. Neste momento, o criminoso começou a xingá-lo.



Após deixar o posto, o motorista retornou cerca de meia hora depois, acompanhado pelo segundo suspeito. Ambos desceram do Jeep armados, exigindo encontrar Igor. Sem hesitação, um deles disparou pelo menos três tiros, atingindo os dois joelhos do frentista, e fugiu do local do crime.



Contra Yago e Daniel Davi, há um mandado de prisão em aberto expedido por tentativa de homicídio. O primeiro possui uma extensa ficha criminal incluindo o mesmo crime e roubos. Já o segundo acumula cerca de 20 anotações por crimes como homicídio, sequestro e roubo.

As investigações identificaram que a dupla seria integrante de um grupo especializado em sequestro, cujo teria até um policial militar envolvido.

Informações sobre os paradeiros dos suspeitos podem ser enviadas, de forma anônima, para a central de atendimento do Disque Denúncia: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177; para o WhatsApp: (021) – 2253-1177; e para o aplicativo: Disque Denúncia RJ.