Acidente envolveu três motos e um carro na Rodovia Presidente DutraReprodução

Publicado 05/07/2024 15:46 | Atualizado 05/07/2024 15:52

Rio - Um acidente entre três motocicletas e um carro deixou cinco pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (5), na Rodovia Presidente Dutra, altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Três vítimas foram socorridas pela EcoRioMinas e encaminhadas ao Hospital da Posse em estado grave. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.

O acidente ocorreu na altura do Km 185 da BR-116, na pista do meio, sentido São Paulo. A via precisou ser parcialmente fechada por conta da colisão. A pista foi liberada por volta de 12h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 11h50, porém, ao chegarem no local, as vítimas já haviam sido socorridas.