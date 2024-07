Fachada do novo Hospital Municipal Veterinário Jorge Vaitsman - Divulgação / SMS

Publicado 05/07/2024 14:49

Rio - Os pets e tutores da Mangueira, na Zona Norte do Rio, ganharam um moderno hospital veterinário nesta quinta-feira (04). Após obras de melhoria e expansão, o antigo Centro de Medicina Veterinária virou o Hospital Municipal Veterinário Jorge Vaitsman, que agora vai oferecer internações, cirurgias e diversas especialidades médicas voltadas aos animais.

Além dos serviços que já eram prestados, como castração e vacinação contra a raiva, a unidade terá atendimentos de cardiologia, oftalmologia, dermatologia e ortopedia. O hospital terá, ainda, serviços de microchipagem (para registro geral de animais no sistema Sisbicho) e tratamento de zoonoses, que são doenças transmitidas entre animais e seres humanos.

"A história da proteção animal começou com a proteção da saúde humana. Por muitos anos, no passado, a prática era sacrificar o animal para evitar a ameaça das zoonoses. Esse conceito mudou e hoje a gente cuida da saúde do animal. As pessoas que podem, pagarão uma taxa de contribuição. Já quem não pode, como as pessoas mais carentes e as protetoras, terão gratuidade", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Administrada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio), o hospital fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão 1.120, na Mangueira, e funciona de segunda a segunda-feira, das 8h às 22h.