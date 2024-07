Ramal Santa Cruz terá mais viagens expressas por dia - Reprodução / Instagram SuperVia

Publicado 05/07/2024 14:12 | Atualizado 05/07/2024 16:39

Rio - Após inúmeros pedidos por parte dos usuário, os moradores da Zona Oeste terão mais trens expressos no ramal Santa Cruz e paradores no Deodoro. A nova grade de operação, anunciada nesta sexta-feira (5) pela SuperVia, começa a valer a partir do dia 16 de julho.

No ramal Santa Cruz, as 17 viagens expressas diárias atuais serão ampliadas para 57. A partir do dia 16, os passageiros poderão utilizar este serviço durante o dia inteiro. Outra novidade são as viagens expressas para Santa Cruz, das 9h30 às 18h40.

No ramal Deodoro, o serviço parador estará de volta à grade de programação. O número de viagens oferecidas aumentará de dez (atual) para 54, cobrindo o dia todo, em ambas as direções.

"Essas mudanças refletem o compromisso da SuperVia em oferecer, sempre que possível, as melhorias de acordo com a necessidade dos nossos passageiros. Acreditamos que vamos ampliar ainda mais o número de pessoas que usam os trens diariamente, superando o nosso recorde de junho, de 341 mil passageiros. Outras mudanças estão sendo estudadas com o objetivo de beneficiar passageiros com segurança e qualidade", disse o diretor de Manutenção e Operações da SuperVia, Daniel Moraes.