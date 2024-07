Jardim Botânico oferece atividades recreativas para crianças e adolescentes durante férias - Divulgação / JBRJ

Jardim Botânico oferece atividades recreativas para crianças e adolescentes durante fériasDivulgação / JBRJ

Publicado 05/07/2024 15:51

Rio - O Jardim Botânico do Rio, na Zona Sul da cidade, preparou uma programação especial de férias para as crianças, adolescentes e famílias. Totalmente gratuitas, as atividades unem diversão e conhecimento e começam no próximo sábado (13), se estendendo até o dia 28 deste mês.

A programação inclui brincadeiras, jogos, oficinas e contação de histórias, que vão acontecer tanto no museu quanto na área externa do Jardim Botânico. Cada atividade tem uma classificação, que abrange crianças e adolescentes de todas as idades.

Uma das atrações do museu é o "De Flor em Flor", que vai explicar sobre a flora brasileira. Para garantir a diversão da garotada, a atividade terá uma amarelinha com flores da Mata Atlântica, jogo de cartas botânicas com espécies ameaçadas, oficinas de animação e de fotografia de natureza, além de pintura com tintas naturais, contações de histórias e visitas mediadas à exposição.

Já o Serviço de Educação Ambiental (SEA) do Jardim Botânico vai levar as crianças e adolescentes a um passeio de descobertas no arboreto do Jardim. O "Detetive Botânico", vai acontecer nos dias 15 e 16 de julho.

Para participar da programação de férias do museu, basta comparecer ao local nos horários definidos das atrações. Cada atividade tem um limite de pessoas, que será preenchido por ordem de chegada. Já para as atrações oferecidas pelo SEA, é necessário fazer inscrição prévia pelo e-mail educativo@jbrj.gov.br ou pelos telefones (21) 2274-7332 ou (21) 2274-7374.