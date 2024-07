A sexta-feira será de calor e tempo estável no Rio - Arquivo/Reginaldo Pimenta / Agência O Dia / Imagem de Arquivo

Publicado 05/07/2024 08:02

Rio - O primeiro final de semana do mês de julho será de sol e calor no Rio, mesmo em meio ao inverno. Nesta sexta-feira (5), os termômetros da cidade vão marcar entre a máxima de 34°C e mínima de 16°C, segundo o sistema Alerta Rio.

As condições do tempo estão sendo influenciadas por ventos quentes e secos vindos do continente. Assim, o céu vai variar entre claro e parcialmente nublado, e sem previsão de chuva. Os ventos vão ser de fracos a moderados. A umidade relativa do ar pode apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde.

No sábado (6), o sol vai ficar entre as nuvens durante o dia e o tempo nublado se intensifica à noite, mas não há previsão de chuva. As temperaturas permanecem elevadas, porém um pouco mais baixas que na sexta, com mínima de 17°C e máxima de 28°C.

Já no domingo (7), volta a esquentar ainda mais, com termômetros variando entre a máxima de 32°C e a mínima de 19°C. O céu também ficará parcialmente nublado, com névoa ao amanhecer. Assim como nos dias anteriores, não chove.

Após dias de tempo estável, a segunda-feira (8) pode ser chuvosa no Rio. Durante a manhã, o céu vai variar entre nublado e parcialmente nublado. No decorrer do dia, as nuvens devem aumentar e há previsão de pancadas de chuva à noite. A temperatura vai ficar entre a mínima de 17°C e máxima de 27°C.