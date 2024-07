Publicado 05/07/2024 09:05

Rio - O "Dia de Cooperar", evento que leva diferentes tipos de serviços gratuitos à população, como vacinação contra gripe, aulas de educação financeira e oficinas de música, vai acontecer neste sábado (6), no Parque de Madureira, na Zona Norte, das 9h às 14h.



Também entre os os serviços que serão prestados estão: aferição de pressão e teste de glicemia; massoterapia; educação no trânsito; oficinas de tecnologia, operação de drones, corte de cabelo e contação de história; orientação nutricional; higiene bucal; e recreação infantil.

A iniciativa do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro (OCB/RJ) conta com o auxílio de 900 voluntários, e a instituição prevê um público de 5 mil pessoas.



"Pelo segundo ano consecutivo estaremos no Parque Madureira para celebrar o Dia de Cooperar, uma data especial dedicada a valorizar o poder da cooperação e da solidariedade. O cooperativismo é uma força transformadora que nos mostra que, juntos, somos capazes de alcançar grandes conquistas e superar desafios", ressalta Vinicius Mesquita, presidente do Sistema OCB/RJ.



O evento também será palco de aulas de fitdance e apresentações de Baile Charme e DJs. O Detran.Rj e a Secretaria Municipal de Saúde são parceiros da iniciativa.