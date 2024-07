Vias no entorno do Parque Olímpico será fechadas durante Rock in Rio - Pedro Teixeira/ Agência O Dia/Foto de Arquivo

Vias no entorno do Parque Olímpico será fechadas durante Rock in RioPedro Teixeira/ Agência O Dia/Foto de Arquivo

Publicado 05/07/2024 10:08

Rio - A Prefeitura vai abrir, na próxima segunda-feira (8), o credenciamento de veículos para que os moradores do entorno do Parque Olímpico, na Barra Olímpica, Zona Oeste, possam circular durante o Rock in Rio. O cadastro será realizado de forma online e, se aprovado, permitirá a passagem do motorista pelas ruas interditadas entre os dias 13 e 22 de setembro.

O credenciamento poderá ser realizado por proprietários, locatários ou responsáveis por imóveis que estejam dentro da área de interdição, desde que tenham a conta de luz para comprovação. A inscrição ficará aberta até o dia 12 de agosto e cada apartamento tem direito a registar até dois veículos.

Vias da Barra Olímpica serão interditadas durante Rock in Rio Reprodução

Após o cadastro, será necessário ainda retirar um adesivo de “Trânsito Livre de Morador”, que será entregue na Associação dos Moradores do Rio 2 (Amorio 2), entre os dias 18 de agosto e 2 de setembro. O endereço é Rua Bruno Giorgi, sem número. O horário de funcionamento é de segunda a sexta de 09:00h às 20:00h e sábado de 9:00h às 14:00h.

Segundo a prefeitura, a estimativa é de que 35 mil veículos sejam credenciados. O órgão reforça ainda que o “Trânsito Livre de Morador” não dá direito a entrar no evento.

Moradores que tiverem dúvidas podem entrar em contato com a Subprefeitura de Jacarepaguá através do telefone (21) 2189-8466.