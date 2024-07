Caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 05/07/2024 11:01 | Atualizado 05/07/2024 13:05

Rio - O gerente do Rei do Bacalhau, na Ilha do Governador, na Zona Norte, foi preso, nesta quinta-feira (4), por furto de energia. O "gato" fez com que a Light, responsável pela distribuição, não registrasse o equivalente ao consumo de mais de 14 meses do estabelecimento.

Identificado como Francisco Xavier Camara, ele é gerente e responsável pelo restaurante, localizado na Praia da Bica, número 263. No local, foi feita uma ligação direta vinda do poste para o estabelecimento comercial.



No local, a equipe da concessionária constatou que três fios de energia estavam ligados direto a rede de baixa tensão.



Em depoimento, Francisco informou que é gerente mediante procuração e que o restaurante pertence a Antônio Fernando da Silva, que está preso desde 2010 e foi condenado a 21 anos de prisão, no ano de 2017, pela morte de seu pai adotivo, Plácido da Silva Nunes, primeiro dono do estabelecimento. Ele também informou que está a frente da gerência do estabelecimento desde 2013.



Além disso, segundo o preso, a ligação direta foi feita por um funcionário da própria Light, porém, não soube informar o nome e nem data do crime. Desde agosto de 2022, a concessionária de energia retirou o relógio e colocou para análise, por conta de um débito de mais de R$ 360 mil. De acordo com as investigações, no montante, foram pagos cerca de R$ 67 mil.



Francisco ainda possui mais de 15 anotações criminais. Em uma das ocasiões, ele ameaçou atear fogo no carro de uma vizinha do estabelecimento, que reclamou dos barulhos causados.

A ação contou com apoio de policiais da 37º DP (Ilha do Governador). De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante na região de Jardim Guanabara. Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) também estiveram no local.



Segundo a Light, agentes constataram que a fraude fazia com que a unidade deixasse de registrar cerca de 12.894 KWh/mês.



A concessionária destacou que a prática do "gato" é um prejuízo para todos. O prejuízo anual para a companhia é de cerca de R$ 800 milhões, visto que, a cada 100 clientes regulares há 34 que furtam energia.



Para o crime, a pena é de até oito anos de prisão. Em locais com furto de energia, os transformadores ficam sobrecarregados com a demanda irregular de energia provocada pelas ligações clandestinas.