Reinauguração da Arena Cultural Fernando Torres aconteceu nesta sexta-feira (5) - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 05/07/2024 13:38

Rio - A Arena Cultural Fernando Torres, em Madureira, na Zona Norte, foi reinaugurada, nesta sexta-feira (5), após passar por reformas. O espaço ganhou um novo sistema de tratamento acústico e teve sua fachada totalmente reformulada, além de contar com melhorias nos banheiros, camarins e no palco.

O teatro, que fica dentro do Parque de Madureira, comporta 400 pessoas sentadas ou 800 em pé. O palco tem boca de cena para dentro e para fora da estrutura, o que permite, ainda, ampliar a capacidade de público para mais de mil pessoas.

A área é dotada de um prédio principal com ar-condicionado, para abrigar shows e espetáculos de teatro e dança, e outro secundário, onde ocorrem as oficinas artísticas.

A cerimônia de reinauguração contou com apresentação de capoeira e o show de samba "Mulheres da Pequena África". O secretário municipal de Cultura, Marcelo Calero, marcou presença.

"Essa arena foi uma das primeiras entregas na área da cultura do prefeito Eduardo Paes em sua antiga gestão. E com o passar do tempo, precisou de manutenção, reformas um pouco mais robustas, questões relacionadas à segurança e recuperação completa. Esse espaço é muito utilizado não apenas para fruição, ou seja, pessoas que vêm aqui assistir a espetáculos, mas sobretudo para a produção", disse Calero.

O espaço, que homenageia o ator Fernando Torres (1927-2008), marido de Fernanda Montenegro, fica na Rua Bernardino de Andrade 200, em Madureira.