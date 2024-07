Semana será de céu nublado a parcialmente nublado - Arquivo/Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 07/07/2024 11:08

Rio - O domingo (7) amanheceu com céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva na cidade do Rio de Janeiro. Os ventos estarão de fracos a moderados, e a temperatura máxima prevista é de 31°C. De acordo com o Alerta Rio, as temperaturas devem cair ao longo da semana.

Na segunda-feira (8), o dia será de ventos moderados a fortes e temperatura amena, com máxima de 26ºC e mínima de 17ºC. O céu estará de parcialmente nublado a nublado, sem chuva.

Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, a expectativa é que o clima se mantenha semelhante nos próximos dias. Nesta terça-feira (9), o céu deve permanecer nublado e a temperatura poderá ser um pouco mais alta. Há previsão de chuva fraca isolada a partir da tarde, com os termômetros variando entre 28°C e 17°C. Os ventos serão moderados.

Na quarta-feira (10), também há possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento. Os ventos serão de moderados a fortes, e o céu estará de nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre máxima de 27°C e mínima de 17°C.



Na quinta-feira (11), a previsão é de temperatura estável durante o dia, com mínima de 16°C e máxima de 29°C. Há expectativa de chuvisco e chuva fraca isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos serão moderados, e o céu estará de nublado a parcialmente nublado.