Publicado 07/07/2024 10:43 | Atualizado 07/07/2024 12:21

Rio - Após o tráfico ordenar que igrejas católicas dos bairros Brás de Pina e Parada de Lucas , na Zona Norte do Rio, interrompessem as atividades, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e São Justino comunicou aos fiéis que as celebrações deste domingo (7) vão acontecer normalmente. A igreja chegou a publicar nas redes sociais o encerramento temporário dos serviços, mas voltou atrás.

A ordem para o fechamento teria partido do chefe do tráfico do Complexo de Israel, Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Segundo denúncia de moradores, bandidos armados foram presencialmente às paróquias. Apesar dos relatos e confirmação do não funcionamento das paróquias, o Governo do Estado negou a informação e disse que a PM "garante a segurança dos fiéis".

As Paróquias Santa Edwiges e Santa Cecília, em Brás de Pina, também publicaram, neste sábado, que teriam as atividades suspensas. Contudo, os comunicados foram apagados de todos os perfis no Instagram.

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição e São Justino, que fica em Parada de Lucas, foi a única, até o momento, que anunciou o funcionamento normal das atividades após o ocorrido. O DIA tenta contato com as outras igrejas.

Comunicado informando aos fiéis o funcionamento normal da igreja Redes Sociais

A Polícia Militar informou que agentes do 16º BPM (Olaria) reforçaram as medidas de segurança no entorno da Igreja da Penha e das demais paróquias localizadas no bairro de Brás de Pina, Zona Norte.

Religiosidade de Peixão

Segundo investigações, o Complexo de Israel leva esse nome por causa do domínio de Peixão, que é adepto a religião e símbolos de Israel, como a Estrela de Davi. Além disso, o traficante é apontado como líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana. Ele costuma expulsar moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer a religião, determinando a invasão e depredação de centros religiosos dedicados à citada devoção.



O território comandado pelo criminoso é formado por cinco comunidades: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau. Contra ele, há 9 mandados de prisão em aberto, a maioria por tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver.

De acordo com Polícia Civil, a religiosidade de Peixão é tamanha que ele se auto-intitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. O próprio nome, Complexo de Israel, seria uma referência à terra prometida, de acordo com as investigações.



Outro exemplo está nos símbolos usados para marcar seus territórios: a bandeira de Israel e a Estrela de Davi. Esses símbolos geralmente estão colocados em pontos altos das comunidades. Um exemplo está na Cidade Alta, onde foi instalada uma Estrela de Davi que pode ser vista há mais de 2,5km de distância.

Investigações

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro informou que as paróquias Santa Edwiges e Santa Cecília, em Brás de Pina, na Zona Norte da capital, estão abertas e com a segurança reforçada pela Polícia Militar.

"É importante ressaltar que não houve intimidação ou qualquer tipo de comando de traficantes para fechar as igrejas e que essa informação surgiu de boatos em redes sociais", informou a pasta, em comunicado.



O governo disse ainda que as forças policiais vêm realizando operações na região para retirada de barricadas e para aumentar a segurança da população, rotineiramente, há pelo menos dois meses. "O blindado da Polícia Militar está baseado na localidade para evitar a retomada da instabilidade na região, garantindo o funcionamento das paróquias e a segurança dos moradores", finalizou.

Procurada, a Arquidiocese do Rio ainda não se pronunciou sobre o assunto.