Material apreendido com os criminosos - Divulgação

Material apreendido com os criminososDivulgação

Publicado 07/07/2024 14:30 | Atualizado 07/07/2024 16:45

Rio - Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam, neste domingo (7), dois homens que furtaram uma residência no bairro Leblon, na Zona Sul da capital do Rio. Segundo as investigações, a dupla faz parte de uma organização criminosa do estado de São Paulo, especializada em furtar casas de luxo na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com os PMs, a vítima procurou a delegacia e relatou que, neste sábado (6), teve sua residência furtada pelos criminosos, que agiram enquanto estava em viagem com seus pais. A delegacia iniciou as investigações, analisou imagens de câmeras de segurança do condomínio e identificou o veículo utilizado pelos bandidos.

Os agentes prenderam os assaltantes na Rodovia Presidente Dutra quando se dirigiam para São Paulo. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com eles foram apreendidos quatro telefones celulares, joias das vítimas, cerca de R$ 1,5 mil, além de uma quantia em dólar.