O incêndio durou cerca de três horas na região - Reprodução

Publicado 08/07/2024 07:32 | Atualizado 08/07/2024 07:53

Rio - Um incêndio atingiu um trecho do Parque Industrial da Bayer, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite de domingo (7). Em imagens que circulam nas redes sociais é possível o fogo se alastrando rapidamente, chegando bem perto de casas da região.

Fogaréu no Terreno da Bayer em Belford Roxo Preocupa Moradores



Um incêndio de grandes proporções está causando preocupação entre os moradores de Belford Roxo.



O fogo começou por volta das 22:15 deste domingo no terreno da Bayer e já se encontra próximo de uma das torres… pic.twitter.com/HdmJ3ev83y — Belford Roxo 24h (@belfordroxo24h) July 8, 2024



No local, moradores ficaram assustados e saíram das residências durante o incêndio, que durou cerca de três horas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 21h40 para controle de fogo em vegetação na Rua Luiz Alves Franca, no bairro Graça. As equipes trabalharam no local até 0h40. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Ao todo, o parque possui uma área total de, aproximadamente, 200 hectares, o que corresponde a pouco mais de 280 campos de futebol.