Saiba como era Casa Warner, exposição destruída por incêndio no Shopping Nova América

Rio – A Casa Warner, exposição interativa da empresa de mídia Warner Bros. localizada no Shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte do Rio, foi destruída após incêndio na madrugada desta terça-feira (9) . A apresentação tinha como objetivo proporcionar experiências relacionadas a séries, filmes e desenhos que fazem parte do conglomerado.

A exibição, que estreou no último dia 14 de junho, mostrava figurinos, estátuas e objetos icônicos de franquias da companhia. Os principais atrativos eram homenagens aos 85 anos do super-herói Batman. Referências a seus filmes e quadrinhos, como o Batmóvel original da série dos anos 1960, protagonizavam a tour.

O espaço ainda contava com outras referências a franquias aclamadas, como a boneca do filme de terror Anabelle e a van do desenho Scooby-Doo. Também há referências a Looney Tunes, o Universo DC, Harry Potter, Matrix, Senhor dos Anéis e Sexta-Feira 13.

