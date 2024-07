Plantação de maconha foi encontrada com ajuda de cão farejador da PM - Divulgação / @pmerj

Publicado 10/07/2024 13:16

Rio - Policiais militares "estouraram", na manhã desta quarta-feira (10), uma estufa de maconha durante operação no Complexo de São Carlos, que abrange comunidades no Estácio e do Catumbi, na Região Central. A plantação, que funcionava dentro de uma casa, foi encontrada com o auxílio de um cão farejador.