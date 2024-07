PM apreendeu pistola com suspeito preso por mortes no Fumacê - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 12/07/2024 07:54

Rio - O policiamento precisou ser reforçado na comunidade do Fumacê, em Realengo, na Zona Oeste, na manhã desta sexta-feira (12), após momentos de tensão, durante uma tentativa de invasão à região. Na noite de quinta-feira (11), uma troca de tiros entre criminosos rivais pelo controle do território deixou mortos e um preso.

De acordo com a Polícia Militar, o 14º BPM (Bangu) permanece na região na manhã desta sexta-feira e a Clínica da Família Faim Pedro, em Realengo, mantém o atendimento à população, mas suspendeu atividades externas, como as visitas domiciliares. Já as escolas da rede municipal realizam reuniões internas de planejamento, sem a presença de alunos. Na quinta-feira, equipes foram acionadas após receberem informações sobre tiros na comunidade e, chegando ao local, localizaram três homens mortos, ainda não identificados, com marcas de disparos nos corpos. O local foi isolado para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A Polícia Civil ainda não informou se os mortos tinham envolvimento com o crime organizado. Ainda segundo a PM, durante vasculhamento no Fumacê, os agentes prenderam um suspeito de envolvimento nas mortes e uma pistola foi apreendida com ele. Na última terça-feira (9), em uma ação da corporação, cinco criminosos já haviam sido presos na região. De acordo com relatos, a invasão desta quinta-feira foi provocada por bandidos do Terceiro Comando Puro (TCP), que tentam retomar o controle da comunidade, que teria sido conquistada recentemente por traficantes da facção Amigos dos Amigos (ADA).