Projeto das novas estações de transporte aquaviário da Barra - Reprodução/ CCPar

Projeto das novas estações de transporte aquaviário da BarraReprodução/ CCPar

Publicado 12/07/2024 10:54 | Atualizado 12/07/2024 13:27

Rio - O vencedor da licitação para operar o novo sistema de transporte aquaviário da Barra, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes, Consórcio Lagunar Marítima, deverá implementar 8 linhas de barcas, cinco terminais e seis estações obrigatoriamente na região em até cinco anos. A concessão foi homologada nesta sexta-feira (12) em publicação no Diário Oficial do Município.

Os cinco terminais obrigatórios vão conectar as regiões do Metrô Jardim Oceânico, Linha Amarela, Rio das Pedras, Muzema e Gardênia. A concessionária poderá, ainda, propor a construção de outras 18 estações e 8 linhas em toda a área do complexo lagunar. A demanda estimada pela Prefeitura do Rio é de mais de 81 mil passageiros por dia útil. Confira abaixo quais são as linhas, estações e terminais obrigatórios:

Linhas Obrigatórias



•Linha 01: expressa Rio das Pedras – Linha Amarela

•Linha 02: expressa Rio das Pedras – Jardim Oceânico

•Linha 04: expressa Rio das Pedras – Barra Shopping

•Linha 05: expressa Muzema – Jardim Oceânico

•Linha 07: Linha Amarela – Muzema - Metrô

•Linha 08: expressa Bosque Marapendi – Jardim Oceânico

•Linha 09: Circular Lagoa de Jacarepaguá

•Linha 12: expressa Gardênia Azul – Jardim Oceânico



Terminais Obrigatórios



•Jardim Oceânico / Metrô

•Linha Amarela

•Rio das Pedras

•Muzema

•Gardênia Azul



Píeres/estações obrigatórias



•Barra Shopping

•Parque Olímpico

•Salvador Allende

•Bosque Marapendi

•Vila Militar

•Arroio Pavuna



A expectativa da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), responsável pela licitação, é iniciar a operação da primeira linha em um ano. O investimento privado na implementação, operação e manutenção do sistema será de R$ 101,6 milhões ao longo dos 25 anos de contrato.



Entre outras especificações, o edital prevê que as embarcações deverão ser acessíveis para pessoas com deficiência, inclusive cadeirantes, ter sistema de iluminação para navegação noturna e cabine de passageiros protegida de chuva e vento.



A barca será um modal de transporte público integrado com o bilhete único e a passagem custará R$ 4,30, o mesmo valor dos ônibus municipais.

O presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, Carlo Caiado, é coautor da lei que regula a implantação do transporte marítimo de passageiros no sistema lagunar de Jacarepaguá (Lei nº 5751/2014). O parlamentar ressalta a importância de também regularizar os serviços de barqueiros que funcionam há décadas no complexo para que os transportes convivam em harmonia.



"O transporte aquaviário das lagoas da Barra e Jacarepaguá é uma luta antiga. Esta concessão vai acelerar a mobilidade da região, diminuindo o trânsito e o tempo gastos no transporte público. Além disso, temos um projeto de lei complementar para regulamentar a atividade econômica das pessoas que trabalham no local. Temos mais de 500 famílias que vivem deste transporte, há mais de 60 anos", declarou.

Dragagem



Para viabilizar o novo sistema de transporte aquaviário, é necessário que a concessionária de água e coleta de esgoto da região, Iguá Saneamento, Para viabilizar o novo sistema de transporte aquaviário, é necessário que a concessionária de água e coleta de esgoto da região, Iguá Saneamento, realize a dragagem do complexo, para permitir a navegação. A empresa de saneamento tem a obrigação contratual de investir R$ 250 milhões em desassoreamento e despoluição do complexo lagunar até agosto de 2026.

Consórcio foi único interessado

O Consórcio Lagunar Marítima foi o único participante a demonstrar interesse no processo de licitação. O grupo é composto pelas empresas Construverde Construções e Serviços, ECP Environ Consultoria e Projetos, administradora do Campo de Golfe Olímpico, e a Esfeco Administração Ltda, responsável pela operação do trem do Corcovado.