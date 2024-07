Fogo começou após uma pane elétrica no coletivo - Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 15/07/2024 07:45

Rio - Um ônibus pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (15), na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio, após uma pane elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

A corporação informou que militares do quartel de Vila Isabel foram acionados às 6h46 para o incêndio no coletivo que estava próximo à Rua do Matoso. Disse, ainda, que as chamas já foram controladas e os bombeiros atuam no rescaldo.

Segundo o Centro de Operações (COR), uma faixa da pista lateral da Praça da Bandeira, no sentido Centro, está interditada por conta do incêndio. Agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e Polícia Militar estão no local.

Em nota, a Rio Ônibus disse que o veículo será periciado para identificar a origem do problema.