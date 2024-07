Thailaine Axis Silva Flôr, de 24 anos - Reprodução

Publicado 16/07/2024 08:23

Rio - Policiais militares do 40º BPM (Campo Grande) prenderam, neste domingo (14), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, Thailaine Axis Silva Flôr, de 24 anos, que era considerada foragida da Justiça no Espírito Santo. Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto por furto qualificado.

Thailaine foi encontrada na Estrada do Mendanha. Após análise de dados do setor de inteligência, foram realizadas ações de vigilância em diversos endereços que poderiam servir de esconderijo para a criminosa.

Contra ela constava um mandado de prisão, expedido 1ª Vara Criminal de Marataízes/Tribunal de Justiça do Espírito Santo/ES, pelo crime de furto qualificado, em decorrência do crime cometido em uma residência na cidade de Marataízes.

Thailaine Silva foi levada à 35ª DP (Campo Grande), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, a uma unidade prisional, onde está à disposição da Justiça do Espírito Santo.

O 40º BPM solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.