Despedida de PM foi acompanhada por familiares, amigos e colegas de profissão - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Despedida de PM foi acompanhada por familiares, amigos e colegas de profissãoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/07/2024 12:37

Rio - O policial militar que morreu durante um curso do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense, foi enterrado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Durante o sepultamento do sargento Jaime José de Faria Neto, de 45 anos, familiares e amigos jogaram pétalas no caixão e colegas de profissão realizaram um salva de tiros.

A despedida também foi acompanhada de dois helicópteros da corporação que sobrevoaram o cemitério durante a manhã. O velório do policial começou às 9h30, na capela 7 e o sepultamento aconteceu às 11h30.



fotogaleria

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar, o agente participou de uma travessia aquática do Curso de Operações Especiais (Coesp) quando se sentiu mal, na segunda-feira (15). A corporação informou que ele foi socorrido e recebeu atendimento pela equipe médica que estava no local e chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Flávio Leal, em Piraí, mas já chegou morto à unidade de saúde.



O 1º Sargento Neto era lotado no Bope desde 2009 quando concluiu o Curso de Ações Táticas (CAT). Ele deixa esposa e filho.



Em nota, a PM lamentou a morte e informou que a família do militar está sendo acolhida e acompanhada pela psicóloga da unidade. Ainda segundo a corporação, um procedimento foi instaurado para analisar as circunstâncias da morte de Jaime.