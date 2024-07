Militares no Curso de Operações Especiais (Coesp) do Bope - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 16/07/2024 10:07 | Atualizado 16/07/2024 10:39

Rio - Um policial militar morreu, nesta segunda-feira (15), durante um curso do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, o sargento José de Faria Neto, de 45 anos, participava de uma travessia aquática do Curso de Operações Especiais (Coesp) quando se sentiu mal.

A corporação informou que ele foi socorrido e recebeu atendimento pela equipe médica que estava no local. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Municipal Flávio Leal, em Piraí. No entanto, o militar já chegou na unidade morto.



O 1º Sargento Neto era lotado no Bope desde 2009 quando concluiu o Curso de Ações Táticas (CAT). O agente deixa esposa e filho. Em nota, a PM lamentou o falecimento e informou que a família do militar está sendo acolhida e acompanhada pela psicóloga da unidade.



Segundo a corporação, um procedimento foi instaurado para analisar as circunstâncias da morte de Jaime. Ainda não há informações sobre horário e local do enterro do militar.



Outros casos

morreu durante o Curso de Operações Especiais (Coesp) do Bope. Segundo a PM, ele teve um mal súbito enquanto participava de uma travessia aquática realizada em Ribeirão das Lajes. Em julho de 2021, o soldado Allan da Silva Vigna, de 32 anos,. Segundo a PM, ele teve um mal súbito enquanto participava de uma travessia aquática realizada em Ribeirão das Lajes.

Ele teria sofrido hipotermia ao entrar em um lago, cuja temperatura estaria a -15 graus celsius, de acordo com informações preliminares. Segundo a corporação, que emitiu uma nota de pesar pelo falecimento, a causa da morte foi um mal súbito. Ele estava no Bope há cinco anos e meio.