Trecho da Avenida Brasil com o corredor Transbrasil, do BRTDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 18/07/2024 14:56





De acordo com a Prefeitura do Rio, a medida deve otimizar a operação do BRT Transbrasil e melhorar o fluxo na Avenida Brasil nos horários em que a faixa seletiva é liberada à circulação para todos os veículos. A decisão leva em consideração o respeito às regras, que estão cumpridas pelos motoristas desde a implementação das faixas especiais, além de análises de fluidez e segurança.



Toda a sinalização vertical e horizontal das faixas Exclusiva e Seletiva do Corredor Transbrasil será ajustada e faixas serão instaladas ao longo da via para que os motoristas saibam da mudança.



Rio - Os motoristas não vão mais precisar reduzir a velocidade para 40km/h nas faixas exclusiva e seletiva, próximo às estações do Corredor Transbrasil , na Avenida Brasil. A partir de 29 de julho, a máxima será fixada em 60 km/h, para as duas pistas, em toda a extensão da via expressa.

A faixa seletiva tem 14,4 quilômetros de extensão, entre o Trevo das Margaridas (Rodovia Presidente Dutra) e o Caju (Viaduto da Treliça). A calha à esquerda na pista central da Avenida Brasil segue exclusiva para os articulados do BRT em todos os horários.



Confira a divisão de faixas na Avenida Brasil



- Faixa à esquerda da calha: todos os dias, 24h: Exclusiva para o BRT - Velocidade máxima limitada a 60 km/h.



- Faixa à direita da calha: dias úteis, de 5h às 10h, e de 16h às 20h: Exclusiva para ônibus convencionais e rodoviários, táxis e veículos de serviço (quando em operação) - Velocidade máxima limitada a 60 km/h.



Dias úteis, de 10h às 16h, e de 20h às 5h, fins de semana e feriados: Permitida a circulação de todos os veículos, exceto caminhões - Velocidade máxima limitada a 60 km/h.



- Duas faixas à direita da pista central: todos os dias, 24h: Permitida a circulação de todos os veículos - Velocidade máxima de 80 km/h.