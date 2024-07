Cães de diferentes estarão disponíveis para adoção em sete shoppings do Rio - Divulgação / Grad

Rio - Cerca de 120 cães resgatados das enchentes do Rio Grande do Sul chegam nesta sexta-feira (19) ao Rio para uma campanha de adoção, que acontece em sete shoppings do estado, entre os dias 20 e 28 de julho.



A "Adote um Pet Gauchinho", segundo as organizadoras, reúne tanto cachorros filhotes quanto idosos, e a maioria deles não tem raça definida. Neste fim de semana, a feira acontece no Shopping Leblon, na Zona Sul, no sábado (20), das 11h às 16h, e nos shoppings Via Parque, na Zona Oeste, e Carioca, na Zona Norte, no domingo (21), das 11h às 18h.



Já no outro sábado (27), os cães estarão no Norte Shopping, também na Zona Norte, de 10h às 17h, e no Caxias Shopping, em Duque de Caxias, na Baixada, das 10h às 14h. Por fim, no domingo (28), eles poderão ser adotados no Shopping Bangu, na Zona Oeste, e no Grande Rio, em São João de Meriti, também na Baixada, das 14h às 18h.



A iniciativa das empresárias Patrícia Sallum e Victoria Gibran, que tiveram a ideia após acompanharem os resgates dos animais no RS pelas redes sociais, contou com a ajuda da Força Aérea Brasileira (FAB), que cedeu os voos para transportar os cães ao Rio. Além disso, quatro hotéis de pets aceitaram hospedá-los gratuitamente, e as adoções também podem ser feitas pelo site do Projeto Arcanimal.



O projeto, que também conta com o auxílio do Grupo de Resposta a Animais em Desastre (Grad), busca voluntários para auxiliarem na logística das feiras.

Ainda conforme a organização, os cães que não forem adotados até o fim da campanha voltarão à Canoas, no RS. No entanto, se tudo correr bem, Patrícia e Victoria afirmam que planejam uma nova edição da feira para agosto.



Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, levar documento com foto, comprovante de residência, e passar por uma entrevista com os responsáveis.