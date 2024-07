Guilherme Orion Ribeiro Camargo, de 39 anos, era alvo de mandado de prisão temporária - Divulgação

Guilherme Orion Ribeiro Camargo, de 39 anos, era alvo de mandado de prisão temporáriaDivulgação

Publicado 21/07/2024 08:10

Rio - Um homem foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso, neste sábado (20), em Irajá, Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, Guilherme Orion Ribeiro Camargo, de 39 anos, estava em um imóvel na Rua Hannibal Porto.



Os agentes do 41º BPM (Irajá) conseguiram a localização do criminoso a partir de um trabalho de inteligência com coletas de dados e informações passadas por denúncias feitas ao Disque Denúncia. Guilherme não resistiu à prisão.

Contra o criminoso constava um mandado de prisão temporária em aberto pela 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, pelo crime de estupro de vulnerável.

Após ser preso pelos PMs, a equipe o conduziu para a 27ª DP (Vicente de Carvalho). Na distrital, o caso foi registrado e cumprido o mandado em aberto.

Em seguida, Guilherme foi levado para uma unidade do sistema prisional, onde ficará preso enquanto o caso será julgado.